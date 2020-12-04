Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 18:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Real Madrid'de Pochettino sesleri
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Real Madrid'de son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Zinedine Zidane'ın koltuğu sallanıyor. İspanyol basınına göre ise tek alternatif Tottenham'ın eski çalıştırıcısı Mauricio Pochettino.
Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'nın kredisi tükeniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son maçlar öncesi gruptan çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya kalan Madrid ekibinde Zidane'ı hedef tahtasına kondu.
Zidane kesinlikle istifa etmeyeceğini belirtse de yönetimin teknik direktör arayışlarına başladığı belirtildi.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Madrid'in ilk tercihi Mauricio Pochettino olacak.
Real Madrid yönetimi son olarak Tottenham'ı çalıştıran ve şu anda boşta olan Arjantinli teknik adamı takımın başında görmek istiyor.
Madrid yönetimi Zidane'ın 2018'deki istifası sonrasında da Pochettino'ya teklif götürmüş tecrübeli teknik adam bu teklifi geri çevirmişti.
Son Haberler
- 19:28
- 19:50
- 19:12
- 19:03
- 18:54
Sıradaki Haber
Burak Yılmaz Avrupa'da haftanın futbolcusu seçildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz