27 yaşındaki futbolcu açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

"Tüm tedbirlere uyup, çok dikkat etmeme rağmen Covid 19 testim pozitif çıktı. Hiçbir belirti göstermemekle birlikte sağlığım ve moralim gayet yerindedir. Evde izolasyon halindeyim. Lütfen hepimiz kurallara uyup, dikkat edelim."