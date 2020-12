FIBA'dan yapılan açıklamaya göre "Don't Miss a Beat" (Ritmi Kaçırma) kampanya lansmanının parçası olarak tanıtılan 2023 Dünya Kupası logosunun konsepti, kalp, Naismith Kupası ve 2023 yılı şeklinde üç temel unsur içeriyor.

Logodaki kalp, basketbol tutkusunu vurgularken Naismith Kupası, katılan takımların hayalini temsil ediyor. Logonun içinde beyazla yazılmış "23" sayısı ise Filipinler, Japonya ve Endonezya’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Dünya Kupası’nın yılını gösteriyor.

Ev sahibi ülkelerin basketbol sevgisi ve 2023 FIBA Dünya Kupası'nın milyonlarca basketbolseveri tek kalp atışıyla bir araya getirmesi, logonun teması olarak göze çarpıyor.

