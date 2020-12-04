Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 16:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Göztepe’de 5 pozitif vaka daha
Göztepe 2 futbolcu ve 3 personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Süper Lig'de son haftalarda üst üste koronavirüs vakalarının yaşandığı Göztepe'de yarın oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi yapılan testlerde 5 isimde daha koronavirüs tespit edildi
Sarı-kırmızılılarda 2 futbolcu, 3 personelin PCR testleri pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan isimler ev izolasyonuna alınıp tedavileri başladı.
Göztepe'de geçen hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanında 6 futbolcu koronavirüs testleri pozitif çıktığı için forma giyememişti.
Kamuoyunun Bilgisine#Göztepe pic.twitter.com/1zNF1vE7QZ— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) December 4, 2020
Etiketler: Göztepe Koronavirüs
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