Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte yeni bir hava yakalayan Trabzonspor, 7 Aralık Pazartesi günü konuk edeceği Demir Grup Sivasspor karşısında sahaya sadece hem 3 puan için hem de bir ilki de başarmak için çıkacak.

Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmayı da gol yemeden kazanan Trabzonspor, Avcı ile birlikte yeniden özgüven kazanmaya başladı. Bordo-mavili takım Sivasspor maçından da galibiyetle ayrılarak seriyi devam ettirmeyi hedefliyor.

Abdullah Avcı tarihe geçecek

Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmayı da gol yemeden kazanan Trabzonspor, Sivasspor maçından da gol yemeden sahadan galibiyetle ayrılması halinde, Abdullah Avcı yönetiminde yeni bir tarih daha yazacak.

Abdullah Avcı, Karadeniz ekibinin başında ilk üç maçında gol yemeden kazanan teknik adam olarak Trabzonspor'un tarihine geçecek. Bordo-mavililer Sivasspor karşısında gol yemeden kazanması halinde 2017 Aralık ayından sonraki süreçte ilk kez üst üste üç maçtan gol yemeden kazanmış olacak.

"Sayısız kupa ve başarılar insanı gururlandırıyor"

Teknik Direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili kulübün tarihi başarılarının yer aldığı Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi’ni ziyaret etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, kendisinin de futbolculuk ve antrenörlük yaptığı dönemlerden anılarını tazeldi

"Trabzonspor, tarihte ilk kez şampiyonluğu Anadolu’ya taşıyarak bir devrimin altına imza atmış köklü bir kulüp. O köklerin hepsi müzede yerini almış. 1900’lü yıllardan bugüne sayısız kupa ve başarılar insanı gururlandırıyor."

Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları devam etti

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 7 Aralık Pazartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda pas ve koordinasyon ile 5'e 2 çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.