UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları geride kalırken haftanın futbolcusu belli oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada, Burak Yılmaz ile birlikte Mian'dan Jens Petter Hauge, Malmö'den Magnus Wolff Eikrem ve Braga'dan Galeno yer aldı.

Oylama sonucu milli futbolcu Burak Yılmaz haftanın futbolcusu seçildi.

Lille'in Sparta Prag'ı 2-1 yendiği maçta 4 dakikada 2 gol atarak takımına galibiyeti ve turu getiren Burak, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi.

Super-sub Burak Yılmaz scoops the award!



Burak Yılmaz

Jens Petter Hauge

Magnus Wolff Eikrem

Galeno @hankookreifen | #UELPOTW | #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 4, 2020



