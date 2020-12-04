Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burak Yılmaz Avrupa'da haftanın futbolcusu seçildi
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyi oyuncusu, Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları geride kalırken haftanın futbolcusu belli oldu.
UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada, Burak Yılmaz ile birlikte Mian'dan Jens Petter Hauge, Malmö'den Magnus Wolff Eikrem ve Braga'dan Galeno yer aldı.
Oylama sonucu milli futbolcu Burak Yılmaz haftanın futbolcusu seçildi.
Lille'in Sparta Prag'ı 2-1 yendiği maçta 4 dakikada 2 gol atarak takımına galibiyeti ve turu getiren Burak, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi.
Super-sub Burak Yılmaz scoops the award!— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 4, 2020
Burak Yılmaz
Jens Petter Hauge
Magnus Wolff Eikrem
Galeno @hankookreifen | #UELPOTW | #UEL
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi
Sıradaki Haber
Atınç Nukan'ın testi pozitif çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz