Fransız temsilcisi Lille sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda konuk ekip 71. dakikada Ladislav Krejci’nin golü ile 1-0 öne geçti. 77. dakikada Yusuf Yazıcı’nın yerine giren Burak Yılmaz 80. dakikada attığı golle eşitliği sağladı.

84. dakikada bir gol daha atan Burak takımını öne geçirdi. Maçın geri kalanın başka gol olmayınca Fransız ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 11’e çıkardı.

Sparta Prag ise 6 puanda kaldı. Bu sonucun ardından Lille gruptan çıkmayı garantiledi.

Lille’de milli futbolcu Yusuf Yazıcı karşılaşmaya 11’de başladı. Diğer milli futbolcu Burak Yılmaz ise 77. dakikada Yusuf'un yerine oyuna dahil oldu.