Rıza Çalımbay'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kulübede görev yapan Albayrak, İstanbul'da Karabağ'ı 3-2 yendikleri maça ilk 11'de başlayan Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Claudemir De Souza, Casimir Ninga ve Arouna Kone'nin yerine, Samba Camara, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Fayçal Fajr ve Mustapha Yatabare'ye şans tanıdı.

Sivasspor, Villarreal maçına kalede Mamadou Samassa, savunmada Ziya Erdal, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, orta sahada Fayçal Fajr, Isaac Cofie, Yasin Öztekin, Robin Yalçın, Max Gradel ileri uçta da Mustapha Yatabare 11'i ile çıktı.

Kulübede 4 oyuncu

Yedek kulübesinde ise kaleci Ali Şaşal Vural'ın yanı sıra, orta saha oyuncuları Claudemir, Ninga ve forvet Kone yer aldı.

Sivasspor, maça koronavirüse yakalanan 6 futbolcusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Olarenwaju Kayode ve Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemedi.

Villarreal'de değişiklik

İspanyol temsilcisi Villarreal'in teknik direktörü Unai Emery, grupta Maccabi Tel-Aviv ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Emery, Maccabi Tel-Aviv maçında ilk 11'de görev alan Pedraza, Trigueros ve Bacca'nın yerine Sivasspor karşısında Costa, İborra ve Nino'ya şans verdi.