Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 20:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uluslar Ligi Finalleri'nde eşleşmeler belli oldu
2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapıldı.
A Ligi gruplarını lider bitiren milli takımların katıldığı kura sonucunda, İtalya ile İspanya, Belçika ile de Fransa eşleşti.
İkinci kez düzenlenen turnuvada yarı finaller 6-7 Ekim 2021, final ve 3'üncülük maçı ise 10 Ekim 2021'de oynanacak.
İtalya'da düzenlenecek finallere Torino'daki Allianz ve Milano'daki San Siro statları ev sahipliği yapacak.
Son Haberler
- 21:00
- 20:57
- 20:57
- 21:01
- 20:35
Sıradaki Haber
Avrupa Konferans Ligi'nde final maçı Tiran'da oynanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz