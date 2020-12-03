A Ligi gruplarını lider bitiren milli takımların katıldığı kura sonucunda, İtalya ile İspanya, Belçika ile de Fransa eşleşti.

İkinci kez düzenlenen turnuvada yarı finaller 6-7 Ekim 2021, final ve 3'üncülük maçı ise 10 Ekim 2021'de oynanacak.

İtalya'da düzenlenecek finallere Torino'daki Allianz ve Milano'daki San Siro statları ev sahipliği yapacak.