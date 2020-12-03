Siyah-beyazlı yönetim, Vodafone Park'ın Doğu Tribünün önüne kurulan led ekranlarda taraftarlarının fotoğraflarını yayınlamaya karar verdi.

[Fotoğraf: AA]

Vodafone Park ve Dernekler Sorumlusu Hakan Daltaban, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Futbol taraftarlarla güzel. Futbol sadece bir oyun değil. Anılarıyla, geçmişiyle ve camiaların kendisini temsiliyle çok büyük bir oyun. Taraftarlarımızı çok özledik, taraftarların da stadı çok özlediğini biliyoruz. Futbolun içinde anılar vardır. 10 sene, 20 sene önce oynanan maçlardaki hikayeler anlatılır ama maalesef bu sene keyifsiz bir hikayenin içindeyiz. Böyle olunca taraftarlara anı fırsatı sağlamak istedik. Kurulan platformlarda taraftarların fotoğraflarını paylaşarak hem takımın motivasyonunu artırmak hem de seyircisiz dönemde taraftarlara tarihi bir fırsat vermeyi sağlayacağız. Teknolojik olsa da artık taraftarlarımızı bu işin içine almak istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Daltaban, katılımın maddi bir bedeli olduğunu ancak siyah-beyazlı taraftarlara bir anı bırakmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Siyah-beyazlı kulüp yarın oynanacak Kasımpaşa maçında uygulamayı hayata geçirecek.