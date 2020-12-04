Anadolu Efes beşinci yenilgisini alırken, TDS Baskonia altıncı kez kazandı.

Karşılaşmaya Larkin, Simon ve Sertaç'ın üç sayılık basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 3. dakikada 9-3 üstünlük yakaladı. Lacivert-beyazlı ekip, rakibinin boyalı alandan sayılarına engel olamasa da Anderson'ın sayılarıyla ilk çeyreği 20-17 önde geçti.

Karşılaşmanın ikinci periyoduna Beaubois'nın üç sayılık basketiyle başlayan ev sahibi ekip, pota altında rakibine savunma yapmakta zorlandı.

TDS Baskonia, Jekiri'nin boyalı alandan basketiyle 16. dakikada ilk kez öne geçti: 30-31. Ribauntlarda rakibinin 22-13 gerisinde kalan Anadolu Efes, soyunma odasına 42-37 geride gitti.

[Fotoğraf: AA]

İlk yarıda pota altını kapatamayan Anadolu Efes, ikinci yarıda ise rakibinin dışarıdan sayılarına engel olamadı ve Baskonia, Polonara'nın üç sayılık basketiyle 24. dakikada farkı 12 sayıya (51-39) çıkardı.

Basit top kayıpları yapan ve hücumda organize olamayan lacivert-beyazlı ekip karşısında Baskonia, Peters'ın üç sayılık basketiyle 3. periyodu 63-50 üstün geçti.

Son periyodun 4,5 dakikalık bölümünde sayı bulamayan Anadolu Efes, farkın açılmasına engel olamadı. 33. dakikada 70-50 geriye düşen lacivert-beyazlı ekip, rakibine 77-59 mağlup oldu.

[Fotoğraf: AA]

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Milivoje Jovcıc (Sırbistan), Saso Petek (Slovenya)

Anadolu Efes: Larkin 8, Simon 5, Anderson 4, Sertaç Şanlı 7, Singleton 5, Moerman 7, Doğuş Balbay 5, Micic 4, Dunston 5, Beaubois 4, Erten Gazi 2, Buğrahan Tuncer 3

TDS Baskonia: Henry 11, Polonara 12, Giedraitis 7, Sedekerskis 4, Fall 12, Peters 18, Jekiri 8, Kurucs 1, Dragic 4, Raiste

1. Periyot: 20-17

Devre: 37-42

3. Periyot: 50-63

Ergin Ataman: İilk kez bu kadar kötü maç oynadık. Açıkçası maçı bıraktık

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Baskonia'nın iyi bir oyun sergilediğini belirtti.

"Üç yıldır takımın antrenörlüğünü yapıyorum, ilk kez bu kadar kötü maç oynadık. Açıkçası maçı bıraktık."

[Fotoğraf: AA]

Ataman, takımının geçen sezon Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergilediğini hatırlattı

"Bu takım Avrupa Ligi'nde final oynadı. Bu sezon son 5 maçı da kazanmıştık. Kimse makine değil, kabul ediyorum. İlk yarıda Baskonia'ya hücum ribaundu izni verdik. Sakatlıktan gelen oyuncularımız hazır değildi, bunu antrenmanda da gördük. Bu performansın sonunda da maçı bıraktık."

TDS Baskonia Başantrenörü Dusko Ivanovic ise rakipleri karşısında çok iyi savunma yaptıklarını ve galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.