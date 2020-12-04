Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 18:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MKE Ankaragücü'nde 4 koronavirüs vakası
MKE Ankaragücü, teknik ekipten 1, profesyonel takım idari ve yardımcı personelden ise 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
"Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan koronavirüs testleri sonucunda, teknik ekibimizden 1 kişi, profesyonel takım idari ve yardımcı personelimizden 3 kişinin testi pozitif çıkmıştır.
Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan personellerimize acil şifalar diliyoruz."
Bilgilendirme |— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) December 4, 2020
https://t.co/FFRXTCAEq7#Ankaragücü pic.twitter.com/QrWvLhG77O
Etiketler: Koronavirüs MKE Ankaragücü
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