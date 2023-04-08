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Spor
TRT SPOR 08.04.2023 14:15

Anadolu Efes Avrupa'da hayal kırıklığı yaşadı

Anadolu Efes, Avrupa'da rekor hedefiyle girdiği sezonu büyük bir hayal kırıklığıyla noktaladı. THY Avrupa Ligi'nde son 2 yılın şampiyonu, çalkantılı geçen sezonda ilk 8 hattının dışında kaldı.

Anadolu Efes Avrupa'da hayal kırıklığı yaşadı
[DepoPhotos]

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en büyük sürprizine imza attı. Üst üste 3. şampiyonluk ve rekor hedefiyle sezona giren temsilcimiz, play-off'u bile göremedi.

Lacivert beyazlılar, 33. haftada son şansını kullanmak için Fenerbahçe Beko deplasmanına çıktı. Derbide sahadan 103-86 mağlup ayrılan Ergin Ataman'ın ekibi, ilk 8 umutlarını yitirdi.

Yeni transferler beklenen katkıyı yapamadı

Üst üste 2 şampiyonlukla tarih yazan Anadolu Efes, bu sezona da iddiali başladı. James Anderson, Chris Singleton, Adrien Moerman gibi isimlerle yolları ayıran Efes, kadroda revizyona gitti.

Will Clyburn gibi bir yıldızı renklerine bağlayan Anadolu Efes Polonara, Amath M'Baye ve Ante Zizic'i de transfer etti. Transferlerden beklenen verimi alamayan Efes, sezon ortasında Polonara ile yolları ayırırken Singleton tekrar kadroya katıldı.

Shane Larkin de sakatlar nedeniyle beklentilerin uzağında kalırken, Anadolu Efes istediği formu yakalayamadı.

Büyük maçlarda Barcelona'yı 2, Real Madrid ve Olympiakos'u ise 1'er kez yenen lacivert beyazlılar, play-off hattındaki diğer takımlara ise üstünlük kuramadı.

Partizan, Baskonia, Maccabi, Valencia ve Fenerbahçe Beko'ya ikişer kez yenilen Anadolu Efes, play-off potasının dışında kalmaktan kurtulamadı.

17 deplasman maçında 11 mağlubiyet aldı

İç sahada 6 maç kaybeden temsilcimiz, sezon boyunca dolu tribünlerin avantajını kullanamadı. Dış sahada da sıkıntı yaşayan Ergin Ataman'ın ekibi, 17 deplasman maçında 11 mağlubiyet aldı.

Avrupa'nın belki de en yetenekli kısalarına sahip olan lacivert beyazlılar, uzun rotasyonunda ise sıkıntı yaşadı. Ante Zizic ve Tibor Pleiss savunmada bekleneni vermedi, 37 yaşına gelen Bryant Dunston da eski formunun uzağında kaldı.

4 numarada Amath M'Baye iyi bir görüntü çizse de Polonara hayal kırıklığı yarattı. İtalyan oyuncunun yerine takıma dönen Singleton ise geçmiş sezon performanslarını arattı.

Tarihte ilk kez son şampiyon play-off'a kalamadı

Anadolu Efes, yaşanan başarısızlıkla bir ilkin de sahibi oldu. Avrupa Ligi tarihinde ilk kez son şampiyon play-off'a kalamadan sezonu kapattı.

Anadolu Efes'in sezon sonunda kadroda büyük bir revizyona gitmesi bekleniyor. Başantrenör Ergin Ataman'ın sözleşmesi biterken Vasilije Micic'in ise NBA'e gitmesi yüksek ihtimal.

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