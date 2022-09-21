Vodafone Park'ta sponsorluk anlaşmasına ilişkin gerçekleştirilen basın toplantısına, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve futbolcular ile Clear Marka Müdürü Mert Orduoğlu katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Muaz Ergezen, ampute futbolunda dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduklarına vurgu yaptı.

"Bu arkadaşlarımız, hayat mücadeleleri ve elde ettikleri başarılarla insanlığa ilham olmakta. Hedefimiz Dünya Kupası'nı ülkemize kazandırmak. Tüm milletimizin bizimle beraber sahada olmasını istiyoruz. Clear'ın bizlerle beraber olması bize gurur vermekte ve umutlarımızı yeşertmekte. Bu desteklerle sesimizi büyük kitlelere ulaştırmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok projeyi başlattık ve büyük ilerleme kaydettik. Ailemiz daha da büyüyor. Clear ile yaptığımız bu iş birliğinin uzun vadeli olmasını diliyoruz."

Osman Çakmak, sponsorluk anlaşması dolayısıyla Clear ailesine çok teşekkür etti.

"Herkesin bir Dünya Kupası var ama bizim yok. Bu kahramanlar, Dünya Kupası'na adlarını altın harflerle yazdıracak. İki kez Avrupa şampiyonluğu ve bir defa dünya ikinciliği elde ettik. Tüm planlarımızı yaptık. Şampiyonanın başlayacağı 30 Eylül'ü bekliyoruz. Heyecanlıyız. Bir hoca olarak Dünya Kupası'na ilk kez çıkacağım. Çok iyi çalıştık. Çok zor rakiplerimiz var. İşimiz zor ama zoru başaran kahramanlar burada."

[Fotoğraf: AA]

Mert Orduoğlu ise Ampute Milli Futbol Takımı'na sponsor olmaktan duydukları gururu dile getirdi.

"Yıllardır başarı peşinde koşan herkesi zorluklara karşı teşvik etmek istiyoruz. 'Kendin ol, korkusuz ol' mesajını her projede vermeye çalışıyoruz. Reklam filmi çektik. Çok özel bir histi. Bu iş bizim için çok değerli. Hayal ettiğimizin de ötesinde bir şey bulduk. Takıma bir noktada katkı sağlamak bizim için onur ve gurur verici."

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları ise sponsorluk anlaşması dolayısıyla Clear'a teşekkür etti. Şampiyonaya iyi hazırlandıklarını belirten ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'nı kazanacaklarına inandıklarını kaydetti.