Arnavutluk'ta 15-25 Ekim'de düzenlenecek şampiyonaya Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) kampta hazırlanan Genç Erkek Halter Milli Takım Antrenörü Emrah Arslan, şampiyonaya iddialı hazırlandıklarını belirtti.

Arslan, milli haltercilerin performanslarını değerlendirdi.

"Akdeniz Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları'nda ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcularımızla Arnavutluk'a iddialı gideceğiz. Avrupa şampiyonu Muhammet Furkan Özbek'ten, gençler dünya şampiyonu Yusuf Fehmi Genç'ten yine aynı kategoride yarışan dünya şampiyonu Kaan Kahriman'dan Arnavutluk'ta da şampiyonluk ve madalyalar bekliyoruz. Bu sezon Gençler Dünya Şampiyonu olan Hakan Şükrü Kurnaz'dan da madalyalar bekliyoruz. Sporcularımızın moral ve motivasyonlarının oldukça yüksek olduğunu görüyorum. Antrenmanlarımız çok verimli geçiyor, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Antrenör Murat Korkmaz da 5 Eylül'de kampa başladıklarını anlattı. Korkmaz, sporcuların rakiplerini de iyi analiz ettiklerini kaydetti.

"Arnavutluk'taki şampiyona için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Haftada 6 gün, sabah ve akşam çift antrenman yapıyoruz. Çocukların performanslarını en yüksek seviyeye getirmek için teknik ve taktik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kampımız 15 Ekim'de son bulacak, 16 Ekim'de de şampiyona için yola çıkacağız."

[Fotoğraf: AA]

"İstiklal Marşı'mızı okutacağız''

Takım kaptanı Ramazan Kara ise 11 yaşından beri halter yaptığını belirterek, şampiyonadan çok sayıda altın madalyayla dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Koparmada Avrupa şampiyonu oldum. Ayrıca yıldızlar kategorisinde silkmede Avrupa şampiyonluğum var. Dünya şampiyonasında ise bir kiloyla şampiyonluğu kaçırdım. Arnavutluk'ta tekrar İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum."