Türk Milli Takımı, İtalya'da 25 Eylül'de başlayacak Yıldız Kadın ve Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası hazırlıklarını Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Kadın takımında bulunan 16 yaşındaki Esma Hüsna Babat ile erkek takımında bulunan kardeşi 15 yaşındaki Hüseyin Babat, şampiyonada Türkiye için ter dökecek.

Mersinli kardeşler, şampiyonada birincilik kürsüsüne çıkıp İstiklal Marşı'nı okutmak azmiyle çalışmalarına devam ediyorlar.

[Fotoğraf: AA]

Esma Hüsna Babat, boksa Mersin'de başladığını, bir süredir Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çalıştığını söyledi. Esma Hüsna, 63 kiloda mücadele ettiğini dile getirdi.

"Kardeşim boksla ilgileniyordu, ona özendim, ben de ilgilenmeye başladım. Yaklaşık 3 yıl önce kardeşimin hocası beni fark ederek hazırlamaya başladı."

"İnşallah abla kardeş orayı sallayacağız"

Esma Hüsna, yaklaşık 15 gün çalışarak üst miniklerde Türkiye üçüncüsü olduğunu anlattı. Esma Hüsna, kardeşiyle birlikte hedefleri bulunduğunu vurguladı.

"Sonraki sene daha çok çalışarak Türkiye şampiyonu oldum. 2019'da Türkiye üçüncüsü, 2020 ve 2021'de Türkiye şampiyonu oldum. Aynı yıl Gürcistan'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında çeyrek final müsabakasında elendim. İtalya'ya Avrupa şampiyonasına gidiyoruz. İnşallah abla-kardeş orayı sallayacağız."

[Fotoğraf: AA]

Hüseyin Babat ise 66 kiloda mücadele ettiğini, boksa ise 9 yıl önce başladığını anlattı. Hüseyin, babasının doğum günü hediyesi olarak kendisini boks antrenmanına götürdüğünü aktardı.

"(Boksa başlamak ister misin?) dedi. Bir, iki hafta gittikten sonra devam etmek istedim. Ablam beni izliyordu. Birlikte eldiven takıyor, torba dövüyorduk. Kendisini korumak için benimle çalışıyordu. Hocamın daveti ile o da boksa başladı."

Hüseyin Babat, 3 Türkiye şampiyonluğunu bulunduğunu anlattı.

"Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldum. Ülkemizi en iyi şekilde gururlandırıp bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandıracağımıza inanıyorum. Abla kardeş İstiklal Marşı'mızı okutup, bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandıracağımıza inanıyorum."

[Fotoğraf: AA]

"İkisi de milli takımımız için madalya umudu"

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar da Babat kardeşlerin Türk boksunun gözbebekleri olduğuna işaret etti.

"İki kardeşin milli takımda yer alması mutluluk verici. İkisi de başarılı, ikisi de Türkiye şampiyonu, ikisi de takımımız için madalya umudu. Başarılı olacaklarına inanıyorum."