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Spor
AA 24.11.2023 11:50

Ampute futbolcu Barış Telli'nin hayatı 23 Şubat 2024'te beyaz perdede

Türkiye'de ve dünyada "Ampute Messi" olarak tanınan milli sporcu Barış Telli'nin hayatının anlatıldığı "Hayatla Barış" filmi 23 Şubat 2024'te vizyona girecek.

Ampute futbolcu Barış Telli'nin hayatı 23 Şubat 2024'te beyaz perdede
[Fotograf: AA]

Yapılan açıklamaya göre Barış Telli'nin mücadeleyle dolu hayat hikayesinin anlatıldığı "Hayatla Barış" filminin vizyon tarihi belli oldu. Küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazadan sonra bir bacağını kaybeden Barış'ın hikayesini beyaz perdeye yansıtacak film, 23 Şubat 2024'te izleyiciyle buluşacak.

Barış Telli'yi Taner Ölmez’in canlandırdığı filmin kadrosunda Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış, Alara Turan, Mekin Sezer, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu yer alıyor.

Yapımcılığını Hünkar Doğan/Four Story Prodüksiyon'un üstlendiği, yönetmenliğini Ekin Pandır'ın yaptığı ve Caner Erzincan ile Koray Yeltekin'in kaleme aldığı filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Müziklerinde ise Fahir Atakoğlu imzası bulunan filmin Berlin Film Festivali Premium gösterimi yapılması da bekleniyor.

Ampute Futbol Milli Takımı'nda şampiyonluklar, gol krallıkları, yılın sporcusu ünvanları aldı

Kırıkkale'de 1989'de doğan Barış, dört yaşında oyun oynarken peşinden koştuğu top yüzünden sağ bacağını kaybetti. Barış Telli, çocukken hayatını, hayallerini altüst eden engelinin kendisine "engel" olmasına izin vermedi.

Hem forma giydiği kulüpler hem de Ampute Futbol Milli Takımı'nda şampiyonluklar, gol krallıkları, yılın sporcusu ünvanlarını kazanan 34 yaşındaki Barış'ın Japonya da dahil olmak üzere dünyanın dört bir tarafında belgeselleri yapıldı.

Yıldız ampute futbolcu, UEFA tarafından Adil Oyun Elçisi (Equal Game) seçildi.

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