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Spor
AA 24.11.2023 11:40

Türkiye'nin motokros şampiyonları Afyonkarahisar'da belirlenecek

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Ogün Baysan, 2023 Türkiye Motokros Şampiyonası'nda birincilerin hafta sonu yapılacak 5. ayak yarışları sonrası Afyonkarahisar'da ödüllerini alacağını belirtti.

Türkiye'nin motokros şampiyonları Afyonkarahisar'da belirlenecek
[Fotoğraf: AA arşiv]

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan, TMF'nin faaliyet takvimindeki şampiyonanın finali olan 5. ayak yarışlarının Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 25-26 Kasım'da yapılacağını söyledi.

Baysan, Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) yapıldığı Afyonkarahisar'daki parkurda, Türkiye'nin de şampiyonlarının belirleneceğini dile getirdi.

"Bu mevsimde altyapı olarak Türkiye'de en uygun parkurumuz burası olduğu için tercih ettik. Afyonkarahisar Valiliği ve belediyemizin destekleri de federasyonumuzun elini güçlendiriyor. Yine, sporcularımız da Afyonkarahisar'ı çok seviyor. Buradaki parkurumuz 2 yıl üst üste birincilik aldı. Şu anda MX, MX1, MX2, MX2 gençler, MX senior, kadınlar, veteran, 50cc, 65cc ve 85cc sınıflarındaki final yarışlarına 80'in üzerinde kayıt var, 100'ü yakalamasını bekliyoruz. Gayet güzel parkur hazırladık. Burada çok keyifli, heyecanlı ve çekişmeli final yarışları yapacağız."

"Afyonkarahisar'da 2024'te 4 eğitim kampı planlıyoruz"

Baysan, Afyonkarahisar'da sporseverlerin 5 yıldır motokros yarışlarını desteklediğini belirterek, 2023 Türkiye Şampiyonası'nın final yarışlarına da ortak olmalarını istedi.

Fotoğraf: AA / Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan[Fotoğraf: AA / Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan]

Baysan, herkesi yarışlara davet etti.

"Bizim 65cc ve 85cc sınıflarında çok sayıda gelecek vadeden ve Avrupa şampiyonalarında dereceler getiren sporcularımız var. Burada çok güzel yarış sergileyecekler. Özellikle gençlerimiz bu yarışları kaçırmasınlar, izlesinler. Afyonkarahisar'da 2024'te 4 eğitim kampı planlıyoruz. Türkiye'nin en güzel parkurunda gençlerimiz için eğitimler ile kamp organizasyonları yapacağız." 

Baysan, final yarışlarında dereceye giren sporcuların Türkiye'yi Avrupa şampiyonalarında temsil edeceğini kaydetti.

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