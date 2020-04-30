Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) tarafından 10 bin amatör kulübün yanı sıra hakemler, saha komserleri ile kulüp çalışanlarına 1 milyon maske dağıtıldı.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Genel Başkanı Ali Düşmez, "TFF ve TASKK olarak sponsorumuza çok teşekkür ediyorum. Üyemiz olan ve olmayan tüm paydaşlarımıza maskelerini ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu günler birlik günüdür. Amatör camialar olarak bu zor günleri birlikte aşacağız. Her durumda birlik ve beraberliğe vurgu yapıyoruz." diye konuştu.