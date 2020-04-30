Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe ile Isla yol ayrımında mı?
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe, Mauricio Isla'ya şu ana kadar sözleşme uzatma konusunda teklif yapmadı. Üç senedir sarı lacivertli formayı giyen Isla, İtalya'ya geri dönüşü mümkün olmazsa kariyerini Güney Amerika'da sürdürmeyi düşünüyor.
Şilili oyuncunun menajeri, Isla için sarı lacivertli kulüpten sözleşme uzatma konusunda henüz bir teklif almadıklarını söyledi.
Oyuncu temsilcisi de Fenerbahçe'den teklif gelmediğini TRT Spor'a doğruladı. Isla'nın menajeri, futbolcusuna kulüp aramayı sürdürüyor. Güney Amerika'dan talipleri olan Şilili oyuncu tercihini, lig başladıktan sonra verecek.
31 yaşındaki oyuncu, o döneme kadar Fenerbahçe'den teklif gelmemesi durumunda Türkiye macerasını sonlandıracak. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan Isla, 3 asist yaptı.
Etiketler: Fenerbahçe mauricio islaSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 16:55
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