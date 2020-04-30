Şilili oyuncunun menajeri, Isla için sarı lacivertli kulüpten sözleşme uzatma konusunda henüz bir teklif almadıklarını söyledi.

Oyuncu temsilcisi de Fenerbahçe'den teklif gelmediğini TRT Spor'a doğruladı. Isla'nın menajeri, futbolcusuna kulüp aramayı sürdürüyor. Güney Amerika'dan talipleri olan Şilili oyuncu tercihini, lig başladıktan sonra verecek.

31 yaşındaki oyuncu, o döneme kadar Fenerbahçe'den teklif gelmemesi durumunda Türkiye macerasını sonlandıracak. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan Isla, 3 asist yaptı.