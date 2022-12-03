Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

"Profesyonel futbol A takım kaptanımız Altay Bayındır'a bir süredir şikayetçi olduğu bel ağrısı nedeniyle bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde enjeksiyon ve radyofrekans uygulamaları yapılmıştır. Oyuncumuz rehabilitasyon sürecinin ardından Antalya kampına katılacaktır."