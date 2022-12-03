Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altay Bayındır'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
[Fotograf: AA]
Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın, belindeki rahatsızlık nedeniyle tedavisinin ardından Antalya kampına katılacağı duyuruldu.
Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
"Profesyonel futbol A takım kaptanımız Altay Bayındır'a bir süredir şikayetçi olduğu bel ağrısı nedeniyle bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde enjeksiyon ve radyofrekans uygulamaları yapılmıştır. Oyuncumuz rehabilitasyon sürecinin ardından Antalya kampına katılacaktır."
Oyuncumuz rehabilitasyon sürecinin ardından Antalya kampına katılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 3, 2022
Etiketler: Fenerbahçe
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