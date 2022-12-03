İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde 4 yıl önce kurulan, başkanlığını ve antrenörlüğünü Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Baykal Karataş'ın yaptığı Sağlık Kültür ve Spor Kulübü sayesinde daha önce evlerinde vakit geçiren 11 bedensel engelli, yüzme sporuna kazandırıldı.

Bu süreçte yüzmeyi öğrenip yurt içinde düzenlenen ulusal organizasyonlara katılan engelli yüzücüler, birçok şampiyonadan dereceyle döndü.

Müsabakalar nedeniyle daha önce hiç görmedikleri şehirleri de gezme fırsatı bulan engelli yüzücüler, sporla hem sosyalleşti hem özgüven ve kuvvet elde etti.

Milli sporcu olmayı hedefleyen yüzücüler, üniversitenin yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda 5-7 Aralık'ta Konya'da düzenlenecek Para Yüzme Şampiyonası'nda başarılı olmak için yoğun antrenman yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Hedef Avrupa kotası

Sağlık Kültür ve Spor Kulübü Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Karataş, bugüne kadar çok sayıda müsabakaya katıldıklarını ve başarılar elde ettiklerini dile getidi.

Karataş, sporcularının fiziksel anlamda güçlendiğini ve sosyalleştiğini ifade etti.

"Daha önce görmedikleri şehirlere gittikleri için kültürel zekaları da arttı. Bu sporcular daha önceleri evlerinde televizyon karşısında oturan, sokağa zar zor çıkabilen, arkadaşlarıyla iletişim kurmada problem yaşayan çocuklardı. İçlerinde yüzmede normal bireylere kafa tutacak sporcularımız da var. Bu arkadaşlarımızla hedefimiz öncelikle Avrupa kotalarını yakalayabilmek. Milli takım düzeyinde yarışlara katıldıktan sonra da kamplara katılıp orada ülkemizi en iyi yerlerde temsil etmek istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Ülkemizi iyi yerlerde temsil etmek istiyoruz"

Karataş, farklı illerde katıldıkları müsabakalarda birincilik ve ikincilikler kazandıklarını, madalyaların sporcuları motive ettiğini söyledi.

Karataş, tüm engellileri havuza davet ettiklerini belirtti.

"Biz bir takımız, bu yüzden gelecekte inanıyorum ki Paralimpik Oyunları'nda içimizden birileri mutlaka bizi temsil edecektir. 'Yarının Engellisi' sloganıyla çıktığımız bu yolda Ağrı'daki tüm engelli arkadaşlarımızı havuza bekliyoruz. Zaten halihazırda hafta sonları Down sendromlu, otizmli ve diğer küçük sporcularımız var. Onlarla devam ediyoruz. Bize katılın güçlenelim. Şehrimizi temsil edelim. Ülkemizi iyi yerlerde temsil edelim."

[Fotoğraf: AA]

Sporculardan Taha Burak Duzlu ise serebral palsi hastası olduğunu, geçmişte çok yoğun fizik tedavi gördüğünü, yüzmenin kendisine çok iyi geldiğini dile getirdi.

Taha Burak, katıldığı yarışlarda Türkiye ikinciliği, üçüncülüğü ve dördüncülüğünün bulunduğunu anlattı.

"Ben yüzmeden önce topuğumu yere basamıyordum. Şimdi basabiliyorum. Eskiden elimi bir şeye götüremiyordum, şimdi götürebiliyorum."

[Fotoğraf: AA]

Doğukan Bayat da yüzmeyle hayatlarının değiştiğini ve bu branşta antrenör olabileceğini vurguladı.

"Önceden dışarıya çıkmıyordum, evde oturuyordum. Yüzme sayesinde sosyalleştim ve çok sayıda arkadaş edindim."