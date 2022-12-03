Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere ile Senegal son 16 turu randevusuna çıkacak
[Fotograf: AA]
2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında 4 Kasım Pazartesi günü Senegal ile karşılaşacak.
Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, El-Salvador Futbol Federasyonundan hakem Ivan Barton yönetecek.
B Grubu'nda İran ve Galler'i yenen, ABD ile berabere kalan İngiltere, lider olarak tur atlamıştı.
Turnuvaya Hollanda mağlubiyetiyle başlayan Senegal ise Katar ve Ekvador galibiyetleriyle C Grubu ikincisi olarak İngiltere ile eşleşti.
İki takım, Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.
Bu turu geçen takım, çeyrek finalde Fransa-Polonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Etiketler: Dünya Kupası İngiltere Katar Senegal
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