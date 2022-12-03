Vodafone Park'ta gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü 2022 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda denetleme kurulu üyesi Cem Sezgin, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

Cem Sezgin, kulübün 30 Eylül 2022 itibarıyla toplam borcun 6 milyar 264 milyon 803 bin 267 lira, toplam alacağın ise 413 milyon 70 bin 436 lira olduğunu aktardı.

Sezgin, siyah-beyazlı kulübün toplam borç-alacak farkının ise 5 milyar 692 milyon 761 bin 438 lira olduğunu belirtti.

Tevfik Yamantürk: Üç yılda 5 antrenör değişti. Bu aklıma yatmıyor

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'yle sağlıklı bir iletişim kuramadıklarını söyledi.

"Divan yönetimine geldikten sonra dönemin yönetim kurulu başkanıyla, uygun gördüğü üyelerle divan toplantısı öncesi görüşüyorduk. Ayda bir görüşüp istişare ediyorduk. Dinler dinlemezler o ayrı bir konu. Ahmet Nur Çebi'yle bu görüşmeleri bitirdik, görüşemiyoruz, konuşamıyoruz. Bunu da çok iyi anlıyorum ama kabul etmiyorum."

[Fotoğraf: İHA]

"Ahmet Nur Çebi Bey'e ben kendisini anladığımı söyledim"

Yamantürk, Çebi yönetimine eleştirilerde bulundu.

"Başkanımız yardımcısını bana yolluyor ve 'Sen başkana karşısın.' diyor. Ben niye başkana karşı olayım? Başkana karşı olmak gibi bir niyetim olamaz ama düşündüğümü söylemekle mükellefim. Biz muhtar değiliz ki her yapılanı onaylayalım. Aklımıza yatmayan şeyler var. Üç yılda 5 antrenör değiştirdi bu takım. Bu aklıma yatmıyor. Kendi şirketlerimizde bu kadar sık yönetim değiştirmiyoruz. Biz yapsak, çalışanlarımız izin vermez. Kendi iş yerimizde yapmadığımızı bize emanet edilen yerde nasıl yapıyoruz? Ahmet Nur Çebi Bey'e ben kendisini anladığımı söyledim. Bu çatı altında olmasak eminim ki ne o benimle, ne de ben onunla arkadaşlık ya da komşuluk yapmak istemeyiz. Çok farklı dünyaların insanıyız. Ortaklık da istemeyiz, akrabalık da yapmak istemeyiz. Burada bize bir görev verildi. Burası bize babadan miras kalmadı, çocuğumuza da miras bırakmayacağız. O zaman konuşmamız lazım. 70'inden sonra şöhret olmak isteyen insanları bana yollayıp, neyi, nerede, nasıl konuşacağımı söylemeye kalkmayı kabul etmem ama anlarım. Bu makama saygısızlıktır. Bunu kabul etmiyorum. Egolarımız, yönettiğimiz masanın menfaatinin gerisinde kalacak. Tevfik Yamantürk, şu masanın arkasında kalacak. Beşiktaş olmasaydı beni bu ülkede kim tanırdı, kim sallardı? Bu sadece benim için değil, seçimle buraya gelen herkes için geçerli. Yıldız gibi kayıp gideceğiz. Kimimiz çok iyi hatırlanacak, kimimiz için de maalesef iyi şeyler söylenmeyecek."

"İstiyorsunuz ki susalım, bildiğiniz gibi yapalım"

Yamantürk, borcu yönetmenin varlığı yönetmekten daha zor olduğunu kaydetti.

"Borcu; bilgili, becerikli, alacaklıya güven verecek, iyi ahlaklı insanlar yönetir. Bir önceki başkan Fikret Orman yönetiminde 'Sizin yönetiminizde böyle insanlar var mı bilmiyorum. Bizim oturduğumuz koltuktan görünmüyor.' demiştim. Anlayana çok ağır laf ama bunu hakaret için söylemiyorum, bir tespitte bulunuyorum. 5 yıl geçti aradan, üzülerek aynı şeyi söylüyorum. Bizim oturduğumuz yerden bu ayarda insanları göremiyoruz. Gelirimiz aşağı yukarı 60 milyon avro, takıma ödediğimiz maaş tutarı da 45 milyon avro civarı. Ödediğimiz faiz 28 milyon avro. 60 milyon avro gelirle, 73 milyon avro gideri nasıl karşılayacaksınız. Bunu gören insan, bu harcamalara devam eder mi? Bunu ben söylemeyeceğim de kim söyleyecek? İstiyorsunuz ki susalım, bildiğiniz gibi yapalım. O zaman lağvedin bizi. Alacaklılar çakıl taşı vermiyor, para veriyor. Gönül isterdi ki biz bunları eskiden olduğu gibi ayda bir toplanarak başkana ve uygun göreceği arkadaşlara aktarabilseydik. Maalesef bu düzen kalktı. Bu yüzden düşüncelerimizi ancak sizlerin önünde paylaşabiliyoruz."

"Son 3 aydır beni 3 kere kulüpten atmaya kalktılar"

Yamantürk, kısa süre içinde 3 kez disipline gönderildiğini söyledi.

"Camia bizi yeniden göreve getirdi. Üç adaylı güzel bir seçim oldu. Demek ki bir önceki dönemde iyi intiba bırakmışız ve camiamız devam etmemizi istedi. Siz bize Beşiktaş'ı emanet ettiniz, ben de kendimi size emanet ediyorum. Son 3 aydır beni 3 kere kulüpten atmaya kalktılar. Beşiktaş'ı satın almaya kalkan zata söylediğim laftan dolayı bir arkadaşımız koştura koştura sicile giderek seçime girmemem için beni disipline vermek istedi. Arkasından 30 Ekim'de bir tweet attım. Başkana hakaret ettiğimi düşünen genç bir arkadaşımız yine disipline vermeye kalktı. Ben kimseye hakaret etmem. Okuduğunu anlamadığını düşünüyorum ya da ben kendimi ifade edemedim. Şenol (Güneş) Hoca'yı bu yönetim mi yolladı ki şimdi geri getirince niye yolladınız anlamında 'Başkana hakaret etti.' diyorlar. Şenol Hoca bir önceki yönetim zamanında gitti. Bunu bile yakalayamıyorlar. Üçüncü olarak Haluk Karakurt Bey beni disipline verdi ama onu hoş görüyorum."