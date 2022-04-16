Altay Başakşehir'i ağırlıyor
Altay, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda başlayan mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.
Küme düşme hattında bulunan ve 29 puanı olan Altay, kazanarak lige tutunmayı hedefliyor.
Ligde oynadığı son 2 maçı kazanan 53 puanlı Medipol Başakşehir de, Avrupa kupaları için sahaya çıkacak.
İki takım arasında ilk yarıda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
14. dakikada sol kanattan Epureanu'nun yaptığı ortada Aleksic'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
17. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışının ardından ceza sahası içindeki Björkander'in kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği topu kaleci Volkan son anda kornere çeldi.
28. dakikada Rodriguez'in pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan müsait durumdaki Bamba'nın şutunda, kaleci Volkan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
33. dakikada Lima'nın sol kanattan yaptığı ortada İbrahim'e rağmen topa iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
GOL - 40. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Aleksic'in ceza sahası dışından attığı sert şutta kaleci Lis'ten dönen topla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Trezeguet'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.
Müsabakada ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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