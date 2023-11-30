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Spor
AA 30.11.2023 11:05

Alperen Şengün'ün 22 sayısı Rockets'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Denver Nuggets'a 134-124 mağlup oldu.

Alperen Şengün'ün 22 sayısı Rockets'a yetmedi

NBA'de normal sezona 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda Rockets, Alperen Şengün'ün Denver Nuggets karşısında, 22 sayı 7 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ile oynadığı maçı 10 sayı farkla kaybetti.

Maçı kazanan Denver Nuggets'ta Nikola Jokic 32 sayı, 10 ribaunt, 15 asist ile "Triple-double" yaptı ve takımını galibiyete taşıdı.

Nuggets'ta, Michael Porter ise 30 sayıyla kendi adına sezonun en yüksek sayısını kaydetti.

Magic'ten üst üste 8. galibiyet

Doğu Konferansı'nda Orlando Magic, Washington Wizards'ı 139-120 yenerek üst üste 8. galibiyetine ulaştı.

Magic'te Franz Wagner, 31 sayıyla sezonun kendi adına en yüksek sayısını atarken Jalen Suggs da 22 sayıyla yine kendi adına sezonun en yüksek sayısını kaydetti. Magic'te Cole Anthony ise 25 sayı ile oynadı.

Wizards'ta ise Kyle Kuzma'nın 23 sayısı ve Deni Avdija'nın 22 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Sonuçlar:

Detroit Pistons-Los Angeles Lakers: 107-133

Orlando Magic-Washington Wizards: 139-120

Toronto Raptors-Phoenix Suns: 112-105

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 105-91

New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers: 124-114

Denver Nuggets-Houston Rockets: 134-124

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 117-131

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