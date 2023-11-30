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Spor
AA 30.11.2023 10:45

Türk Devletleri Atletizm Birliğinin kuruluşunun ilk adımı İstanbul'da atıldı

Türk Devletleri Atletizm Birliğinin kurulmasıyla ilgili ilk toplantı İstanbul'da yapıldı.

Türk Devletleri Atletizm Birliğinin kuruluşunun ilk adımı İstanbul'da atıldı

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve gözlemci olarak KKTC katıldı.

2024'te yapılacak ikinci toplantıya katılacak diğer Türk devletleriyle Türk Devletleri Atletizm Birliğinin kuruluşu tamamlanacak.

Türk Devletleri Atletizm Birliğinin kurulmasıyla atletizm sporunun ruhuna uygun olarak Türk Devletleri Atletizm Şampiyonası'nın düzenlenmesi, Türk devletlerindeki gençlerin sağlıklı ve fiziksel durumunun iyileştirilmesi, sportif ve kültürel faaliyetlerin tanıtımı, Türk devletleri arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesi, fikir alışverişi yapılması ve bölgede sporla ilgili eğitim ile paylaşım seviyesinin artırılması amaçlanıyor.

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