Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında sahasında İngiliz ekibi Manchester United 3-3 berabere kaldı. Bayern Münih'in Kopenhag'ı konuk ettiği grubun diğer karşılaşması ise 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçların ardından gruptan çıkmayı daha önceden garantileyen Bayern Münih, 13 puanla liderliğini sürdürürken, Kopenhag 5 puan ve averajla ikinci, Galatasaray aynı puanla 3. sırada yer aldı.

Son sıradaki Manchester United ise 4 puanla haftayı kapattı.

Galatasaray için formül basit

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son maçlar 12 Aralık Salı günü oynanacak. Grubun son haftasında Galatasaray, Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bayern Münih ise deplasmanda Manchester United ile mücadele edecek. Gruptaki son maçlar öncesinde Galatasaray'ın adını son 16 turuna yazdırması için kazanmaktan başka çaresi yok.

Sarı-kırmızılı ekip, eğer Kopenhag'ı deplasmanda mağlup etmeyi başarırsa diğer maçın sonucuna bakmadan grubu 2. sırada bitirecek ve Bayern Münih'in ardından son 16 turuna yükselen ikinci takım olacak.

Beraberlik ve mağlubiyet durumunda ne olacak?

Kopenhag-Galatasaray maçının berabere bitmesi durumunda ise sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselemeyecek.

Kopenhag-Galatasaray maçı berabere biter ve Bayern Münih, deplasmanda Manchester United'ı yener ya da berabere kalırsa sarı-kırmızılı ekip, grubu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlayacak.

Kopenhag-Galatasaray maçı berabere biter ve Manchester United evinde Bayern Münih'i mağlup ederse sarı-kırmızılı ekip, grubu 4. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına veda edecek.

Galatasaray'ın Kopenhag'a deplasmanda mağlup olması durumunda ise grupta üst tura yükselen diğer takım, Danimarka temsilcisi olacak. Galatasaray'ın mağlup olduğu senaryoda Manchester United, Bayern Münih'i yenerse sarı-kırmızılı ekip grubu son sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına veda edecek.

Manchester United-Bayern Münih maçı berabere biter ise Galatasaray averajla grubu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.