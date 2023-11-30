Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçlarıyla başlayacak 14. haftanın programı şöyle:

1 Aralık Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor (Mersin)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

2 Aralık Cumartesi:

13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya OBA)

16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray (Pendik)

3 Aralık Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor (Papara Park)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

4 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor (Ülker)