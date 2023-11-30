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Spor
AA 30.11.2023 10:25

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanacak

Trendyol 1. Lig'in 14. haftası 1 Aralık Cuma günü yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig'in 14. hafta programı şu şekilde:

1 Aralık Cuma:

20.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Adana)

20.00 Kocaelispor-Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)

2 Aralık Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)

19.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK (11 Nisan)

3 Aralık Pazar:

13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap)

16.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Göztepe-Bitexen Giresunspor (Gürsel Aksel)

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