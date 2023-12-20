Alperen için NBA All-Star oylaması başladı

All-Star maçı için oy verme süreci, NBA uygulaması ve NBA.com üzerinden başladı. Houston Rockets için listenin başında milli basketbolcu Alperen Şengün bulunuyor.

2 bin sayı, bin ribaunt ve 500 asiste ulaşan en genç oyuncu

Kulüp tarihinde 2 bin sayı, bin ribaunt ve 500 asiste ulaşan en genç oyuncu olan Alperen Şengün, NBA'deki üçüncü yılı olan 2023-24 sezonunun başında Rockets'ın en iyi oyuncusu olarak gösteriliyor.

Şengün; saha içi şutlarda %52.7'lik isabaet oranı yakalarken, 19.9 sayı, 8.9 ribaunt, 5.2 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla görev aldı. Alperen Şengün, bu istatistikleri ve sahada gösterdiği performansla basketbol severlerin yanı sıra diğer oyuncuların da dikkatini çekiyor.

Peki nasıl oy verilecek?

Taraftarların vote.nba.com adresi üzerinden `Start Voting Now` seçeneğine tıklaması ve Batı Konferansında yer alan Alperen Şengün için `West` kadrosuna girmesi gerekiyor. Devamında çıkacak arama butonuna Alperen Şengün yazacak tüm basketbolseverler, milli oyuncunun ligdeki en büyük şovda yer alması için oy kullanabilir.

Özel oylama günlerinde oylar üç kat saydırılabilir

Her gün yeni bir oy verme hakkına sahip hayranlar, ayrıca özel günlerde kullanacakları oylarla da oylarını üçe katlayabilir.

Bu özel günler ise; 25 Aralık Pazartesi, 1 Ocak Pazartesi, 5 Ocak Cuma, 12 Ocak Cuma, 15 Ocak Pazartesi ve 19 Ocak Cuma.

"Alperen'in harika top taşıma yeteneği var, sahayı görebiliyor, harika pas atıyor"

Tarihin en iyi oyuncuları arasında gösterilen LeBron James ise, milli basketbolcu hakkında şu yorumlarda bulundu: "Potada çok etkili olabiliyor. Harika top taşıma yeteneği var, sahayı görebiliyor, harika pas atıyor. O gerçekten çok iyi genç bir parça."