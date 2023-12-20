İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu: TFF'nin istifa edecek yetkisi yok

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Süper Lig'in 17'nci haftasında dün Trabzonspor ile oynadıkları maçın 73'üncü dakikasında takımını sahadan çekmişti.

Başkan Sarıalioğlu ve başkan yardımcısı Bayram Saral yaşanan olaylar hakkında basın toplantısı düzenledi.

Trabzonspor karşısında takımını sahadan çektiği için pişman olmadığını ve doğruyu yaptığına inandığını belirten Sarıalioğlu, "Futbol Federasyonu istifa etmez. TFF görevden alınır. İstifa edecek bir yetkisi yok." diye konuştu.

"Kulübümüzün hakem hatalarından ötürü ciddi puan kayıplarına maruz kaldığı aşikardır"

Hakem hatalarından en çok zarar gören takım olduklarını belirten Bayram Saral, yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"19.12.2023 tarihinde oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçının 68'inci dakikasında Trabzonspor'un atmış olduğu golden önce, Trabzonspor ceza sahası içerisinde futbolcumuza yapılan bariz faul neticesinde penaltının verilmemesi ve VAR'ın devreye girmemesi sonucunda, Sayın Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun inisiyatif kullanarak maçın 73'üncü dakikasında takımı sahadan çekmesi nedeniyle spor kamuoyunda oluşan infiale ilişkin olarak basın açıklaması yapılması zarureti doğmuştur.

Öncelikle şu hususu açık ve net bir şekilde ifade edelim ki; sahadan çekilme kararının rakibimiz Trabzonspor futbolcuları ve yöneticileri ile hiçbir ilgisi bulunmadığı gibi, çekilme kararının Trabzonspor camiası ve başka kulüplerle ilişkilendirilmeye çalışılması olayı ana mecrasından çıkarmaya yönelik kötü niyetli ve beyhude çabalardır. Aynı şekilde sahadan çekilme kararını salt bu maçta yaşanan hakem hatasına bağlamak da olayı basite indirgemektir. Türk futbolunun son dönemlerde içinde bulunduğu gergin ve huzursuz ortamın nasıl oluştuğu ve son olarak da dün akşamki maçta yaşanan olaya hangi aşamalardan geçilerek gelindiğini anlamak için aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılması gerektiği düşüncesindeyiz.

Futbol camiasının malumu olduğu üzere, ligin ilk haftasından itibaren aleyhimize yapılan bariz hakem hataları nedeniyle bu durumdan en çok zarar gören kulübün İstanbulspor olduğu ve kulübümüzün hakem hatalarından ötürü ciddi puan kayıplarına maruz kaldığı aşikardır. Kulübümüz aleyhine yapılan bu hatalara kısaca değinmek gerekirse ki buna ilişkin detaylı açıklamalar 06.12.2023 tarihinde TFF Yönetim Kurulu'na bildirilmiştir.

Ligin 1'inci haftası Konyaspor maçı; Konyaspor'un attığı gol öncesinde, futbolcumuza yapılan bariz faulün verilmemesi. Ligin 5'inci haftası Başakşehir maçı; müsabaka 1-0 devam ederken bariz penaltımızın verilmemesi. Ligin 7'nci haftası Gaziantepsor maçı, aleyhimize verilen haksız kartlar ve fauller. Ligin 8'inci haftası Beşiktaş maçı; müsabaka 1-0 devam ederken Beşiktaş lehine verilen penaltı öncesinde futbolcumuza yapılan bariz faulün verilmemesi. Ligin 13'üncü haftası Hatayspor maçı; rakibimiz lehine verilen hatalı penaltı kararı. Ligin 14'üncü haftası Fatih Karagümrük maçı; maç 0-0 berabere devam ederken, lehimize verilmeyen penaltı ve VAR müdahalesine rağmen rakip oyuncuya verilmeyen kırmızı kart. Ve son olarak Trabzonspor maçında müsabaka 1-1 devam ederken, lehimize verilmeyen penaltı pozisyonun devamı sonrasında yediğimiz gol. Bununla birlikte, yaşanan tüm bu süreçte, daha ligin ilk haftalarında hatalı hakem kararlarına ilişkin kötü gidişatı öngören Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den randevu talebinde bulunmuş, ancak ne acıdır ki Türk futbolunun en tepe noktasında bulunan Sayın Başkan, bugüne kadar randevu talebimize olumlu veya olumsuz bir cevap vermemiştir.

Amiyane tabirle, Türk futbolunun önemli paydaşlarından biri olan 97 yıllık çınarı İstanbulspor Kulübü'nü ve başkanımızı yok saymıştır. Yukarıda izah ettiğimiz hakem hatalarına karşı tepkilerimizin TFF tarafından haftalarca göz ardı edilmesi ve bu durumun süreklilik arz etmesi nihayetinde camiamızda haklı bir gerginlik oluşmuş, dünkü bariz hakem hatası ise bardağı taşıran son damla olmuştur. Kulübümüzün, sadece kendi maddi imkanları ile disiplinli bütçesinden ve sportmence yarışmasından asla taviz vermeyerek sürdürmekte olduğu lig mücadelesinde, hemen hemen bütün kulüplerin ittifakla yakındığı sorunların ve hakem hatalarının mevcut TFF ve MHK yönetimlerince sona erdirilemeyeceğine, kulüplere ilişkin büyük/küçük, medya gücü olan/olmayan, sesi çok çıkan/az çıkan şeklindeki ayrımcılığın devam edeceğine ve artık bu hususların düzelmeyeceği yönünde kanaatimiz oluştuğundan, onurlu ve vicdan sahibi spor adamı sorumluluğu ile TFF ve MHK'ye olan güvenimizi tamamen kaybettiğimizi bildiririz."

"Bunun sorumlusu hakemler ve TFF"

Yaşanan olayların Trabzonspor maçına denk gelmesinin tesadüf olduğunu söyleyen İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Çünkü bu maça rastladı. Yani bir VAR 5 dakikada karar veremiyorsa 73'üncü dakikada maçtan çekiyorsak bunun sorumlusu hakemler ve TFF. Bunlar biz değiliz. Benden fazla kimse Trabzonlu olamaz. Ben Trabzonluluğumu hiçbir şeye değişmem. Ama İstanbulspor'un sahibiyiz. İstanbulspor için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz." dedi.

"Federasyon randevu verdi"

Federasyon ile görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Sarıalioğlu, "Şu anda federasyondan saat 15.00'te beni aradılar. Federasyon başkanı Büyükekşi ile görüştük. Kendisiyle alakalı ne düşünüyorsam, futbolla alakalı ne düşünüyorsam hepsini tekrar söyledim. Federasyon başkanımızın yüzüne söylemediğim için hiçbir şeyi arkasından söylemedim. Randevu verdiler. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz dediler." ifadelerini kullandı.

"Her takım için adalet olması lazım"

Her takım için adalet olması gerektiğini belirten Sarıalioğlu, "Sonuçta ben bugün Süper Lig'de oynuyorum. Bugün itibarıyla geriye dönük borcum yok. Sezon sonuna kadar kime ne kadar borcumuz var onları ödemekle mükellefiz. Her takım için adalet olması lazım. Dünkü maçın yarısında sahadan çektiğimiz için konuşuyoruz. Sonucu ne olursa olsun hiç önemli değil." şeklinde konuştu.

"Ferhat Gündoğdu'nun değişmesinin yanlış olduğunu söylemiştim"

Eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan memnun olduklarını söyleyen Başkan Sarıalioğlu, "Ferhat Gündoğdu seçildiği zaman biz mutlu olmuştuk. Askeri disiplinle bu işi başarabileceğini düşünüyorduk. Sonuna kadar da destek olmuştuk. Değişmesinin yanlış olduğunu o zaman da söylemiştim. Gerçekten o zamanki yapılan toplantılarda bütün kulüplerimiz onu destekledi. Sonuçta gelinen nokta bu." dedi.

"TFF istifa ertmez, görevden alınır"

"Türkiye Futbol Federasyonu'ndan istifa bekliyor musunuz?" şeklinde gelen soru üzerine Sarıalioğlu, "Futbol Federasyonu istifa etmez. TFF görevden alınır. İstifa edecek bir yetkisi yok." cevabını verdi.

"Ben doğruyu yaptığıma inanıyorum"

Aynı durum tekrar yaşansa yine aynı şeyi yapacağını belirten Sarıalioğlu, "Ben doğruyu yaptığıma inanıyorum. Başka yapacak bir şeyim yok. Birini tokatlayacak halim yok. Bütün sporcularıma gidin tebrik edin dedim. Trabzonspor'u da uğurladık. Zaten Trabzonspor biziz." şeklinde konuştu.

"Tek özür dilemem gereken birisi varsa sporcularım ve teknik ekibim"

Sporcuların kendilerine karşılaşmaya devam etme yönünde ısrarda bulunduklarının hatırlatılması üzerine ise Sarıalioğlu, "Sporcular haklı. Benim burada tek özür dilemem gereken birisi varsa sporcularım ve teknik ekibimdir. Bu maçta galip gelirseler prim hakları vardı. Ben onları bu maçta galip gelmiş gibi primlerini vereceğim." açıklamasında bulundu.