Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada, kendi talebi üzerine ücretinde yüzde 40 oranında indirime giden Alper Potuk’un yeniden düzenlenen sözleşmesini imzaladığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde gerçekleştirilen imzada Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.

"Bu imzayla Alper Potuk'un 31 Mayıs 2022’e kadar kulübümüzle olan mevcut sözleşmesi, ücretinde %40 oranında bir indirim yapılarak yenilendi.

Yeni sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Alper Potuk, 'Hem kendi adıma hem de kulübüm adına hayırlı olsun. İnşallah uğurlu gelir. Sezona iyi başladık. İnşallah omuz omuza hep beraber, camiamız ve taraftarlarımızla sezonu şampiyonlukla tamamlarız' diye konuştu."

Kaynak: TRT Haber