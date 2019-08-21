Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşusu ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ile devam etti. Ardından idman 2 grup halinde istasyon çalışmaları ile sürdü. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-beyazlı futbolcuların bir kısmı da salonda çalıştı. Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla Rize maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Samassa: "Şu anda çok iyiyim"

Antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Sivasspor’un file bekçisi Mamadou Samassa, Beşiktaş maçında yaşadığı talihsiz olayı anlattı.

Samassa, şuanda sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Ligin ilk maçında başıma böyle talihsiz bir olay geldi. Korktuğum anlar da oldu olaydan sonra. Ama önemli olan Beşiktaş’a karşı galip gelmemiz ve durumumun iyi olması. Allah’a şükür şu anda çok iyiyim" dedi. Samassa, ligin ikinci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacakları maçından iyi sonuçla ayrılacaklarına inandığını belirterek, "Sezona Beşiktaş maçıyla iyi başladığımızı söyleyebilirim. İyi bir galibiyet aldık. Aynı oyun tarzında devam etmeliyiz. Çaykur Rize’ye karşı da iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum. Aynı şekilde idmanlarımızda yoğun çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

Kaynak: İHA