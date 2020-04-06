Almanya’da 1. ve 2. ligdeki 36 kulübün 9'u iflas tehdidi altında. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligler, eğer en geç Haziran ayı içinde başlatılmazsa 4 kulüp daha gerekli ödemelerini yapamayacak.

Bu nedenle Almanya Futbol Federasyonu ligleri Mayıs ayı içinde seyircisiz de olsa başlatmayı umut ediyor.

Futbol Ligleri Başkanı ve Almanya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Christian Seifert yaptığı açıklamada, "Biz kulüplerìn yanısıra Bundesliga nedeniyle çalışan 56 bin işyerinden de sorumluyuz. Tabii ki her şey tıp kurumlarının kararına bağlıdır.” ifadelerini kullandı.

Bu arada Bayern Münih, Schalke 04 ve Borussia Dortmund antrenmanların ilk adımını atacaklar. Diğer kulüpler en geç hafta sonuna kadar ikişer ve dörderli gruplar halinde çalışmaya başlayacak.

Antrenmanlarda ikili mücadele olacak çalışmalardan uzak durulacak.