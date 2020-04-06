Süper Lig'de zirveyi Trabzonspor'la birlikte paylaşan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, Sabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

"Evdeyiz, sağlıklıyız"

Koronavirüs nedeniyle evde olan Buruk, "Benim bir şikayetim yok, ailemle vakit geçiriyorum. Evdeyiz, sağlıklıyız. Bunun kıymetini bilelim" dedi.

"Haftada iki maç oynamak oyuncular için risk olabilir"

Liglerin başlama zamanıyla ilgili tahminde bulunan 46 yaşındaki teknik adam, "Ligler Haziran ortası ya da Temmuz ayında başlayabilir. Arka arkaya 8 maç oynamak, haftada iki karşılaşma üzerinden kısa bir sürede sezonu bitirmek oyuncular için risk yaratabilir" ifadelerini kullandı.

"Gelecek sezon ekim ayında başlayabilir"

Gelecek sezonun başlangıcının ise ekim ayını bulabileceğini düşündüğünü söyleyen Okan Buruk, "Belki tatil yapamayacağız bu yıl, herkes fedakarlık yapmak zorunda. Bunu düşünecek durumda değiliz" şeklinde konuştu.

Buruk, takımdan hiçbir oyuncusunun ülkesine dönmek gibi bir talebinin olmadığını da belirtti.