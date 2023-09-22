Parçalı Bulutlu 29.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 22.09.2023 15:03

Almanya'da Julian Nagelsmann dönemi başladı

Almanya Milli Takımı'nda Hansi Flick'ten boşalan teknik direktörlük görevine Julian Nagelsmann getirildi.

Almanya'da Julian Nagelsmann dönemi başladı
[Fotograf: İHA]

Almanya'da Julian Nagelsmann dönemi resmen başladı. Almanya Futbol Federasyonu, 36 yaşındaki teknik adamla 31 Temmuz 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Negelsmann, resmi imzayı attıktan sonra açıklamalarda bulundu.

"Kendi ülkemiz oynayacağımız bir Avrupa şampiyonası var. Bu özel bir şey. Birkaç on yılda bir olan bir şey. Her şeyi harika bir ülkede harika bir turnuvaya sahip olma gerçeğiyle açıklıyorum. Bu zorluğun üstesinden gelmek için büyük bir arzu duyuyorum. Dortmund'daki görünüm bir başlangıçtı. Gelecek yıl birbirimize kenetlenmiş bir takım olacağız."

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf ise, "Gelecek yılki Avrupa Şampiyonası tüm Almanya futbolu için büyük önem taşıyor. Nagelsmann'ın milli takım hocası olması yeni bir ilham verecektir ve EURO 2024'te başarı getirecektir. Nagelsmann, yeni görevine en üst düzeyde motivasyonla yaklaşan olağanüstü bir teknik direktör. Şimdi hepimiz önümüzdeki turnuvaya odaklanacağız ve Nagelsmann'ı destekleyeceğiz." cümlelerine yer verdi.

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
Dünya şampiyonu Buse Tosun yurda altın kemeri ile döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:36
'Gelişmiş' ülkelerin iklim krizi: Verilen sözler tutulmadı
15:19
Akşener: Blöf yapmıyoruz, kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz
15:14
İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor
14:43
Anne ve bebeği, nefes kesen organ nakli operasyonuyla 'hayat' buldu
14:22
Tır devrildi, 25 ton enerji içeceği yola saçıldı
14:47
3 yaşındaki çocuk böbrek nakliyle hayata tutundu
İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor
İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor
FOTO FOKUS
3 yaşındaki çocuğa böbrek nakli yapıldı
3 yaşındaki çocuğa böbrek nakli yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ