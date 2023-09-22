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Spor
DHA 22.09.2023 14:57

Dünya şampiyonu Buse Tosun yurda altın kemeri ile döndü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde Moğolistanlı rakibi yenerek altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu, milli takım kafilesi ile birlikte yurda döndü.

Dünya şampiyonu Buse Tosun yurda altın kemeri ile döndü
[Fotograf: DHA]

Havalimanı'na gelen milli kafile oyuncuları basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şampiyonada 68 kiloda dünya şampiyonu olarak altın madalya alan ve olimpiyatlara katılmayı hak kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu, "Dünya şampiyonasına takım halinde çok iyi hazırlandık. Takımımız zaten genç bir ekipti. Takımımızda Avrupa şampiyonu, dünya üçüncüsü olan çok sayıda sporcu var. Gerçekten çok güzel mücadele ettik. Ben koleksiyonuma altın madalya kazanmak istiyordum bunu eklemek istiyordum. Benim gümüşte ve bronz madalyada kıl payı kaçan çok maçlarım oldu. O madalyalar beni mutlu etmeyecekti. Bugün ülkeme olimpiyat kotası ve dünya şampiyonluğu kazandırdım. İnşallah bunu olimpiyatlarda altın madalya alarak devam ettirmek istiyorum." dedi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Buse Tosun Çavuşoğlu finale adım adım geldi

68 Kiloda mücadele eden milli güreşcimiz Buse Tosun Çavuşoğlu, ilk turda dünya şampiyonu Moldovalı Irina Ringaci 'yi (4-2) öndeyken tuşla, ikinci turda Meksikalı Alejandra Rivera Arriaga'yı 6-0 öndeyken yine tuşla yendi.

Buse, çeyrek finalde Çekyalı Adela Handzlickova'yı 8-0 yenerek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi, gençler dünya şampiyonu ve büyüklerde dünya 2'ncisi olan Japon Ami Ishi'yi maçın ilk devresinde 11-1 teknik üstünlükle yenerek finale yükseldi.

Finalde Moğolistanlı Delgerma Enkhsaikhan ile karşılaşan Buse Tosun Çavuşoğlu, kontrollü başlayan karşılaşmada Buse pasif kaldı. 30 saniye başladığı anda Buse, rakibini minder dışına atarak 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk devresi milli sporcunun 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci devrede ise Moğolistanlı rakibine 4 puan verse de maçı tuşla kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

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