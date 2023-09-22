Milli boksör Hatice Akbaş olimpiyatta altın madalya hedefiyle çalışıyor

Gözünü olimpiyat madalyasına diken 22 yaşındaki sporcu, hedefine ulaşmak için Bayburt Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait tesislerde milli takım antrenörü Seyfullah Dumlupınar eşliğinde yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

Milli boksör Hatice Akbaş, babasının yönlendirmesiyle 9 yaşında bu spora başladığını söyledi.

Avrupa, dünya ve Akdeniz Oyunları'nda şampiyonluklar yaşadığını belirten Akbaş, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda ise üçüncü olarak olimpiyat kotası aldığını ifade etti.

Akbaş, olimpiyatlar için önünde bir yıl olduğunu ve bu süreyi çok iyi değerlendireceğini vurguladı.

"Babamla bu spora başladığım günden beri hedefimiz olimpiyatlar ve dünya şampiyonluğuydu. Dünya şampiyonluğunu gerçekleştirdik şimdi sırada olimpiyatlar var. Bunun için de çok çalışıyoruz."

Bayburt'ta güzel bir kamp süreci geçirdiğini anlatan Akbaş, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya alarak ülkesini gururlandırmak istediğini dile getirdi.

Genç sporcu, Seyfullah Dumlupınar'ın yanı sıra aynı zamanda antrenörü de olan babası Kerem Akbaş eşliğinde çalıştığına işaret etti.

"Buranın rakımı yüksek, benim için bu açıdan güzel. Çok zor antrenmanlar oluyor. Güzel yükleniyoruz ama bunun da karşılığını alacağıma inanıyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Birebir çalışma yapıyoruz, amacımız Hatice'yi biraz daha ileriye taşımak"

Milli takım antrenörü Seyfullah Dumlupınar ise altın madalya beklediği sporcusuyla yoğun tempoda çalıştıklarını söyledi.

Akbaş'ın her geçen gün gelişme kaydettiğinin altını çizen Dumlupınar, şu değerlendirmede bulundu:

"Birebir çalışma yapıyoruz, amacımız Hatice'yi biraz daha ileriye taşımak. Ben bunu yapacağımıza, bundan önceki tecrübelerime dayanarak inanıyorum. Olimpiyatlarda bir sporcunun gereksinimlerini çok iyi biliyorum, kondisyon, dayanıklılık, psikolojik destek. Bunların hepsini burada sağladık."

Dumlupınar, hiçbir eksiklerinin bulunmadığını da belirtti.

"Hatice ile hakikaten ağır idmanlar da yapıyoruz. Erkek partnerle birebir mücadelesini yapıyor. Her geçen gün üzerine koyuyor ve en önemlisi inanarak yapıyor. Burada form ve performansını daha yukarılara taşıyarak 2024 Paris Olimpiyatları'nda hedefimiz olan altın madalyayı Allah'ın izniyle alacağız."

Kerem Akbaş da kızının, en büyük hayali olan olimpiyat şampiyonluğuna çok yaklaştığını, bunu gerçekleştirmek için yoğun çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.