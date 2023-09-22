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Spor
AA 22.09.2023 14:48

Kırgız güreşçi Tınıbekova 3. kez dünya şampiyonu olarak ülke tarihe geçti

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 62 kilo finalinde Kırgız güreşçi Aysuluu Tınıbekova üst üste üçüncü kez dünya şampiyonu olarak ülkesinde büyük bir başarıya imza attı.

Kırgız güreşçi Tınıbekova 3. kez dünya şampiyonu olarak ülke tarihe geçti
[Fotograf: AA]

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden şampiyonada mindere çıkan 30 yaşındaki Tınıbekova, finalde Japonya'dan Sakura Motoki ile karşılaştı.

Ülke tarihe geçti

Rakibini 4-1 mağlup eden Kırgızistanlı sporcu, dünya şampiyonasında üst üste üçüncü altın madalyaya uzandı ve Kırgızistan tarihinde üç kez dünya şampiyonluğunu elde ederek ülke tarihe geçti.

Bu galibiyetle sporcu, hem önümüzdeki yıl düzenlenecek olimpiyatlara katılma hakkı elde etti, hem de Dünya Güreş Birliği sıralamasında ilk sıraya yükseldi.

Tınıbekova, müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"4 sene önce ilk kez ilk altın ödülümü kazanarak tarihe geçmiştim. 4 yıl sonra tekrar tarih yazıyoruz. Altın madalyam sadece benim madalyam değildir. Bu madalya arkasında büyük bir emek var. Bu ödülü halkla birlikte çalışarak elde ediyoruz. Şu anda benim sevincimin sınırı yok. Rabbime şükürler olsun ki bugüne kadar geldik, tarihin yazılmasına benim neden olmamı sağladığı için çok minnettarım. Bunun için tüm taraftarlarıma, dünyanın dört bir yanındaki Kırgız yurttaşlarıma teşekkür etmek istiyorum."

Çin'de düzenlenecek Asya Oyunları ile ilgili Tınıbekova, "Elbette, İnşallah katılırız. Başantrenörümüz Asya Oyunlarına da gideceğimizi söylemişti. Ama bizim için en önemli olan Dünya kupasıydı. Bu hedefimize ulaştığımızı söyleyebilirim. Şimdi, iki hafta içinde, umarım Asya Oyunlarına uluslararası yarışmalardan biri olarak katılacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kırgızistanlı güreşçinin kariyerinde aynı zamanda 5 Asya şampiyonluğu ile Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ikinciliği bulunuyor.

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