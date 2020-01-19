Karşılaşmanın ilk yarısını 76-68 önde tamamlayan Kırmızı Takım’da takım kaptanı Shane Larkin, 15 dakika oyunda kaldığı mücadelede 2 sayı, 4 asist kaydetti. Beyaz Takım kaptanı Nando De Colo ise 25 dakikada 22 sayı, 2 ribaund ve 8 asistle maçı tamamladı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO’su Ömer Onan ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.

[Fotoğraf: DHA]

Smaç yarışmasında gülen Onuralp Bitim

ING All-Star 2020 organizasyonunun en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan ING Smaç Yarışması’nı Pınar Karşıyaka’dan Onuralp Bitim kazandı.

TEKSÜT Bandırma forması giyen Emanuel Terry, Türk Telekom oyuncusu Nicholas Johnson ve Pınar Karşıyaka'da oynayan Onuralp Bitim ING Smaç Yarışması’nda mücadele etti.

Dört tur üzerinden gerçekleştirilen etkinlikte; Nicholas Johnson ve Onuralp Bitim, 189-189’luk eşitlik sonrası bir kez daha yarıştı. Şampiyonun belli olacağı son turda rakibine 50-49 üstünlük sağlayan Onuralp Bitim, ING Smaç Yarışması’nı ilk sırada tamamladı.

[Fotoğraf: DHA]

Üçlük yarışmasına Melih Mahmutoğlu damgası

Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ING All-Star 2020’de Nesine.com Üç Sayı Yarışması’nı Fenerbahçe Beko’dan Melih Mahmutoğlu kazandı.

Nesine.com Üç Sayı Yarışması’na Galatasaray Doğa Sigorta'dan Aaron Harrison, Anadolu Efes'ten Buğrahan Tuncer, Türk Telekom'dan Kyle Wiltjer, Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu, Frutti Extra Bursaspor'dan Perry Jones ve Teksüt Bandırma'dan Tyler Kalinoski katıldı. Eleme turunda Aaron Harrison, Buğrahan Tuncer, Perry Jones ve Tyler Kalinoski, Nesine.com Üç Sayı Yarışması’na veda etti.

İlk turda 23 puan toplayan Melih Mahmutoğlu, finalde de 22 puan toplayarak Nesine.com Üç Sayı Yarışması’nda şampiyonluğa ulaştı. Finalist Kyle Wiltjer ise 17 puanla 2'nci oldu.

[Fotoğraf: Türkiye Basketbol Federasyonu]

Şut yarışmasının galibi yeşil takım

ING All-Star 2020 organizasyonunda Lenovo Şut Yarışması’nı Şaziye İvegin Üner, Cevher Özer ve Tutku Açık’tan oluşan Yeşil Takım kazandı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ING All-Star 2020’de Lenovo Şut Yarışması’na şu isimler katıldı:

Kırmızı Takım: Esra Şencebe, Ender Arslan, Tufan Ersöz

Mavi Takım: Nevriye Yılmaz, Sinan Güler, Muratcan Güler

Yeşil Takım: Şaziye İvegin Üner, Cevher Özer, Tutku Açık

1 aktif ING Basketbol Süper Ligi, 1 jübile yapmış erkek ve 1 jübile yapmış kadın basketbolcudan oluşan basketbolculardan oluşan 3 takımın yarıştığı etkinlikte, oyuncular önceden belirlenen 4 ayrı şut istasyonundan atış kullandı.

İstasyonları 27 sürede tamamlayan, Şaziye İvegin Üner, Cevher Özer ve Tutku Açık’tan oluşan Yeşil Takım ilk sırayı alarak, Lenovo Şut Yarışması’nın da galibi olurken Kırmızı Takım 28 saniye ile 2'nci ve Mavi Takım da 1.49’luk süresiyle 3'üncü oldu.

Kaynak: DHA