Düşmez, "Bu seneyi bitirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Maçlar seyircili olsa çok daha fazla keyif alırdık. İnşallah yeni sezonda seyircili maçlar ümit ediyoruz." dedi.

"Şartlar elverirse seyircili"

Düşmez, seyircisiz maçların tatsız geçtiğine değindi.

"Bu oyun seyircili güzel ve kovid pandemisi elverirse seyircili oynatmak istiyoruz. Seyircisiz maç olunca ortamı eli ayağı olmayan bir insan gibi görüyorum. Şartlar inşallah elverir de biz de seyircili seyrederiz."

"Hafta içi maçlar oynayacağız"

Gelecek sezon daha fazla takımla daha çok maç oynanacağını söyleyen Düşmez, “Göreceli olarak 4 takımın düşecek gibi planlama yaptık ama bunu maç planlama ekibi yapacak. Fazla takımla ve hafta içi oynayacağız” şeklinde konuştu.

"Trabzonspor'u tebrik ediyorum"

Düşmez, Türkiye Kupasını kazanan Trabzonspor’u tebrik etti.

"Bu seneyi bitirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Maçlar seyircili olsa çok daha fazla keyif alırdık. İnşallah yeni sezonda seyircili çok daha maçlar ümit ediyoruz. Kupayı kazanan Trabzonspor’u tebrik ediyorum. Final oynayan Alanyaspor’u da tebrik ediyorum. Bu gece özlemimizi giderdik."