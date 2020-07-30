Kaleci arayışlarına devam eden Beşiktaş, bonservis bedeli ödemeden tecrübeli bir eldiveni kadrosuna katmak istiyor.

İttifak Holding Konyaspor ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Serkan Kırıntılı, Kasımpaşa ile 1 yıl daha anlaşması bulunan Fatih Öztürk ve 2022’ye kadar Çaykur Rizespor ile kontratı bulunan Gökhan Akkan listedeki isimler.

Takım harcama limitleri belli olduktan sonra bu isimler ve kulüpleriyle görüşerek birini kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş yönetimi, maliyeti en uygun kaleciyi transfer etmek istiyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da birinci kaleci olarak Ersin Destanoğlu’nu düşündüğü ancak yine de lig tecrübesi olan ve Ersin’e rekabet yaratacak bir ismi kadroda görmek istediği gelen haberler arasında.

Diğer yandan yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, 4 Ağustos'ta başlayacak transfer döneminde anlaşma sağlanan isimlerle sözleşme imzalayacak.

Welinton'a karşı Fatih Aksoy

Şu ana kadar bonservisi elinde olan N’Skala ile el sıkışan siyah beyazlılar, Welinton için de Aytemiz Alanyaspor ile görüşerek takas yoluyla anlaşma sağlamıştı.

Brezilyalı stoper için takasta kullanacak isim de netleşti.

Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Demir Grup Sivasspor’da kiralık olarak geçiren Fatih Aksoy'u bonservisiyle birlikte Akdeniz temsilcisine verecek.