Zorlu mücadele, bugün 21.00'de Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Adana Demirspor, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Bursaspor'u konuk etti. Rakibini 4-1 mağlup eden Mavi şimşekler, adını finale yazdırdı.

İkinci finalist ise Fatih Karagümrük oldu. İstanbul ekibi, 3-3'ün rövanşında Akhisarspor ile deplasmanda karşılaştı. Maçı tek golle kazanan Karagümrük, final biletini kaptı.

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük play-off finali nefesleri kesecek.

Kazanan takım, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Süper Lige çıkan 3. takım olacak.