Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Süper Lig'e yükselecek son takım kim olacak?
TFF 1. Lig play-off finalistleri belli oldu. Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükselmek için karşılaşacak.
Zorlu mücadele, bugün 21.00'de Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.
Adana Demirspor, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Bursaspor'u konuk etti. Rakibini 4-1 mağlup eden Mavi şimşekler, adını finale yazdırdı.
İkinci finalist ise Fatih Karagümrük oldu. İstanbul ekibi, 3-3'ün rövanşında Akhisarspor ile deplasmanda karşılaştı. Maçı tek golle kazanan Karagümrük, final biletini kaptı.
Adana Demirspor-Fatih Karagümrük play-off finali nefesleri kesecek.
Kazanan takım, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Süper Lige çıkan 3. takım olacak.
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