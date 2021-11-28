Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili açıklamayı yaptı.

"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’de GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira’nın sol uyluk arka (semimembranosus) adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır. Alex Teixeira’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira, 3-4 hafta sahalardan uzak kalabilir.