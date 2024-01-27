Alanyaspor Pendikspor'u ağırlıyor

Alanyaspor ile Pendikspor, Alanya Oba Stadyumu'nda karşılaştı. Maçı hakem Volkan Bayarslan yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Corendon Alanyaspor, ligde 26 puan ile 12. sırada bulunuyor. Alanya Ekibi, bu sezon 11 iç saha maçından 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile ayrıldı. Turuncu yeşilliler, kazanarak çıkışa geçmeyi amaçlıyor.

Siltaş Yapı Pendikspor ise 22 puan ile 17. basamakta yer alıyor Ligde oynadığı son iki maçta 6 puan kazanan İstanbul Ekibi, çıkışını sürdürüp alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Ligin ilk yarısındaki maç 1-1 sona ermişti.

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İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

23. dakikada Pendikspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Halil Akbunar'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

32. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Novais'in şutunda, top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

40. dakikada Alanyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın uzun gönderdiği topta savunma arkasına sarkan Oğuz Aydın'ın vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Salih Mazlum, Samet Çavuş.

Corendon Alanyspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Novais, Fer, Richard, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir.

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Dk. 58 Serkan Asan), Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Halil Akbunar, Gökcan Kaya, İbrahim Akdağ, Thiam, Erencan Yardımcı, Umut Nayir.

Sarı kart: Dk. 36 Aliti (Corendon Alanyaspor)