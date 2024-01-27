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Spor
AA 27.01.2024 15:20

Beşiktaş Sivas'ta 7 eksik

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 28 Ocak Pazar günü EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Sivas'ta 7 eksik
[Fotograf: AA]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde ısınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale taktiksel maçla tamamlandı.

Sivasspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a gidecek.

Adana Demirspor maçında sağ ayak bileği iç yan bağında kısmi yaralanma olan Semih Kılıçsoy ile ağrıları artan Onur Bulut, EMS Yapı Sivasspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Arthur Masuaku ile Vincent Aboubakar'ın yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic ile sarı kart cezalıları Mert Günok ile Tayfur Bingöl de maç kadrosunda yer alamadı.

Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kafilesinde şu oyuncular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Milot Rashica, Daniel Amartey, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Emrecan Bulut


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