Trabzonspor'a Ukraynalı sağ bek

Bordo mavililerin Oliver Sonne ve Daiki Hashioka'nın ardından bu bölge için temasta olduğu üçüncü isim ortaya çıktı.

Trabzonspor'un Shakhtar Donetsk forması giyen Yukhym Konoplya ile ilgilendiği öğrenildi.

Oyuncu izleme komitesinin önerdiği ve teknik heyetin de onay verdiği 24 yaşındaki Ukraynalı sağ bek için girişimlere başlandı.

Shakhtar Donetsk altyapısından yetişen Yukhym Konoplya, bu sezon 14 resmi maça çıktı. Başarılı sağ bek, Ukrayna milli takımının formasını da 10 kez terletip, 1 gol attı.