Alanya'da puanlar paylaşıldı

Alanyaspor ile Pendikspor, Alanya Oba Stadyumu'nda karşılaştı. Maçı hakem Volkan Bayarslan yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

78. dakikada Thiam Pendikspor'u 1-0 öne geçirdi. 82. dakikada Fer, Alanyaspor'un eşitlik golünü kaydetti. 1-1

Süper Lig'de dokuzuncu beraberliğini alan Alanyaspor, puanın 27'ye yükseltti. Pendikspor ise ligdeki sekizinci beraberliğini alarak 23 puana yükselerek küme düşme hattından çıkamadı.

Ligin ilk yarısındaki maç 1-1 sona ermişti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

23. dakikada Pendikspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Halil Akbunar'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

32. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Novais'in şutunda, top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

40. dakikada Alanyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın uzun gönderdiği topta savunma arkasına sarkan Oğuz Aydın'ın vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

60. dakikada sağ kanattan Oğuz Aydın'ın ortasında İbrahim Akdağ'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından filelere giden top öncesinde Leroy Fer'in Thiam'a yaptığı faul nedeniyle gol iptal edildi.

GOL - 78. dakikada Umut Nayir'in pasında ceza sahasında topa hareketlenen Mame Thiam, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1.

GOL - 82. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Novais kaleci Erdem ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top Erdem'den döndü. Devamında ceza sahası içinde oluşan karambolde Leroy Fer topu filelere yolladı. 1-1.

Mücadele 1-1 tamamlandı

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Salih Mazlum, Samet Çavuş.

Corendon Alanyspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima (Dk. 89 Cordova), Aliti, Balkovec, Novais (Dk. 89 Janvier), Fer, Richard, Efecan Karaca (Dk. 89 Furkan Bayır), Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir (Dk. 72 Augusto).

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Dk. 58 Serkan Asan), Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Halil Akbunar (Dk. 90+3 Kappel), Gökcan Kaya, İbrahim Akdağ, Thiam, Erencan Yardımcı (Dk. 72 Diaby), Umut Nayir (Dk. 90+3 Murat Akça).

Sarı kartlar: Dk. 36 Aliti, Dk. 90+7 Novais (yedek kulübesinde) (Corendon Alanyaspor), Dk. 82 İbrahim Akdağ (Siltaş Yapı Pendikspor)

Goller: Dk. 78 Thiam (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 82 Fer (Corendon Alanyaspor)

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ivo Vieira: 3 puan bekliyorduk, bir puan aldık

Maçın ardından konuşan Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, ilk golü bulmalarına rağmen skoru koruyamadıklarını belirtti.

"Dengeli bir maç oldu. Rakip de oyuna ortak oldu. İkinci yarı ilk golü biz attık. Maalesef skoru koruyamadık. Rakip de skoru koruyabilmek için çok çalıştı. Sonuçta onlar da bir gol attı. 3 puan bekliyorduk, bir puan aldık. Önümüzdeki maçlara bakacağız."