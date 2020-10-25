Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor ve Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Davidson ve 81'de Babacar attı.

Bu sonucun ardından 6 maçtır yenilmeyen ve oynadığı son 3 karşılaşmayı da kazanan zirvedeki Alanyaspor puanını 16'ya yükseltirken Fatih Karagümrük 8 puanda kaldı.

İki takım lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelirken, maçı koronavirüs tedbirleri kapsamında statta oluşturulan localarda yaklaşık 120 Alanyasporlu taraftar da takip etti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Alanyaspor, sağ kanattan Juanfran'ın ortaladığı topu Bareiro arka direğe indirdi. Bomboş durumdaki Davidson'un sol çaprazdan sert şutunda kaleci Viviano topu ayağıyla kornere gönderdi.

8. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Salih Uçan'ın şutunu Fatih Karagümrük defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası içinde Davidson önüne düşen topu kaleye göndererek takımını öne geçirdi: 1-0

18. dakikada sol kanttan gelişen atakta Darri'nin çıkardığı pasla buluşan Ndiaye'nin yerden şutunu Marafona çıkardı.

19. dakikada sol kanattan Darri'nin ortasında arka direkte topla buluşan Ndao'nun şutunu Marafona çıkardı. Pozisyonun devamında Salibur'un vuruşunda top filelere gitti. Ancak gol, VAR kontrolü sonrasında topun tamamının çizgiyi geçmemesi gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

62. dakikada sol kanttan gelişen Alanyaspor atağında Davidson orta alanda koşu yapan Babacar'a topu çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Babacar, kaleciyi geçtikten sonra sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

68. dakikada sağ kanata atılan uzun topu kontrol eden Efecan Karaca, topu ceza sahası yayı içine gönderdi. Meşin yuvarlağı kontrol eden Bakasetas'ın sert vuruşunda top dışarı gitti.

69. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında orta alanda topla buluşan Ndiaye, pasını sol kanattan Darri'ye çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazında kaleye gönderdiği şutta top dışarı çıktı.

81. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Bakasetas rakip ceza sahası solunda Babacar'a pasını gönderdi. Bu futbolcunun köşeden kaleye gönderdiği top, kaleci Viviano'nun çabasına rağmen ağlarla buluştu: 2-0

Karşılaşma, Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Cevdet Kömürcüoğlu, Yusuf Bozdoğan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih Uçan (Dk. 73 Berkan İsmail Kutlu), Efecan Karaca (Dk. 87 Ceyhun Gülselam), Davidson (Dk. 87 Tayfur Bingöl), Bakasetas (Dk. 87 Fatih Aksoy), Bareiro (Dk. 59 Babacar)

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj (Dk. 73 Ramazan Civelek), Roco, Zukanovic, Balkovec (Dk. 69 Alparslan Erdem), Ndao, Biglia, Ndiaye (Dk. 82 Muhammed Egemen Pehlivan), Darri (Dk. 73 Chahechouhe), Salibur (Dk. 74 Zeki Yıldırım), Sobiech

Goller: Dk. 8 Davidson, Dk. 81 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Balkovec (Fatih Karagümrük), Dk. 56 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor)